Более 400 детсадов в Кыргызстане предложено включить в план строительства

Министерство просвещения предложило включить в план строительства образовательных учреждений по статье «капитальные вложения» на 2025-2026 годы 432 детских сада. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила специалист управления дошкольного образования Минпросвещения Чолпон Усенбаева.

По ее словам, в том числе в Оше — 86 детсадов, Баткенской области — 49, Джалал-Абадской — 80, Чуйской — 87, Нарынской — 39, Таласской — 22, Иссык-Кульской — 69.

На данный момент завершено строительство трех детсадов.

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Чолпон Усенбаева отметила, что внесены изменения в санитарно-эпидемиологические правила работы дошкольных образовательных организаций. Группы для детей от 1 года до 3 лет должны посещать до 25 детей, старше трех лет — не более 30 детей.

«Изменились требования и к площади во вновь строящихся и реконструируемых зданиях: гардеробная должна быть не менее 18 квадратных метров, групповые помещения — 2-2,5 квадратных метра на ребенка, площадь буфета — не менее 3 квадратов. Спальные помещения могут использоваться для проведения игр, занятий и приема пищи в часы, когда дети не спят. Спальни могут быть оборудованы выдвижными, трансформирующимися, двух-трехъярусными кроватями, допускается использование просто матрасов (футонов)», — сказала Чолпон Усенбаева.

Она напомнила, что для увеличения охвата дошкольным образованием Министерство строительства и архитектуры Кыргызстана подписало приказ, разрешающий размещение детских садов на первых этажах многоквартирных домов. Учреждения могут работать при условии соблюдения санитарных норм и требований.

По данным Минстроя, в настоящее время по республике строят и ремонтируют 120 детских садов. Ко Дню независимости, 31 августа, планируется ввести в эксплуатацию 20 детсадов.