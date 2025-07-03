16:58
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Более 400 детсадов в Кыргызстане предложено включить в план строительства

Министерство просвещения предложило включить в план строительства образовательных учреждений по статье «капитальные вложения» на 2025-2026 годы 432 детских сада. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила специалист управления дошкольного образования Минпросвещения Чолпон Усенбаева.

По ее словам, в том числе в Оше — 86 детсадов, Баткенской области — 49, Джалал-Абадской — 80, Чуйской — 87, Нарынской — 39, Таласской — 22, Иссык-Кульской — 69.

На данный момент завершено строительство трех детсадов.

Читайте по теме
В 278 селах Кыргызстана нет детских садов

Чолпон Усенбаева отметила, что внесены изменения в санитарно-эпидемиологические правила работы дошкольных образовательных организаций. Группы для детей от 1 года до 3 лет должны посещать до 25 детей, старше трех лет — не более 30 детей.

«Изменились требования и к площади во вновь строящихся и реконструируемых зданиях: гардеробная должна быть не менее 18 квадратных метров, групповые помещения — 2-2,5 квадратных метра на ребенка, площадь буфета — не менее 3 квадратов. Спальные помещения могут использоваться для проведения игр, занятий и приема пищи в часы, когда дети не спят. Спальни могут быть оборудованы выдвижными, трансформирующимися, двух-трехъярусными кроватями, допускается использование просто матрасов (футонов)», — сказала Чолпон Усенбаева.

Она напомнила, что для увеличения охвата дошкольным образованием Министерство строительства и архитектуры Кыргызстана подписало приказ, разрешающий размещение детских садов на первых этажах многоквартирных домов. Учреждения могут работать при условии соблюдения санитарных норм и требований.

По данным Минстроя, в настоящее время по республике строят и ремонтируют 120 детских садов. Ко Дню независимости, 31 августа, планируется ввести в эксплуатацию 20 детсадов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335079/
просмотров: 419
Версия для печати
Материалы по теме
Охват дошкольным образованием в Кыргызстане доведут до 60 процентов
В 278 селах Кыргызстана нет детских садов
Минстрой рассказал, сколько детских садов строят и ремонтируют в Кыргызстане
В детсадах проведут апробацию мониторинга готовности пятилеток к обучению
Ликвидацию подготовительных групп в логопедических детсадах обсудили в БГК
12-летнее обучение: в Бишкеке первоклассников будут учить на базе детсадов
Конкурс! Почти 400 мест директоров детсадов вакантно по Кыргызстану
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Полис ОСАГО в&nbsp;Кыргызстане можно оформить до&nbsp;1&nbsp;сентября 2025 года Полис ОСАГО в Кыргызстане можно оформить до 1 сентября 2025 года
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Бизнес
Мини-футбол для тех, кто на&nbsp;службе: как прошел турнир при поддержке KFC Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC
Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и&nbsp;выгодно Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и выгодно
Кыргызское кино в&nbsp;вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia
Оплата госпошлины в&nbsp;суд стала проще с&nbsp;MegaPay Оплата госпошлины в суд стала проще с MegaPay
3 июля, четверг
16:38
Питьевая вода подорожала в городе Ош Питьевая вода подорожала в городе Ош
16:29
Утверждено положение о Министерстве науки, высшего образования и инноваций КР
16:18
Нарушения при ремонте и приватизации соцобъектов выявили в Нарынской области
16:12
В ДТП погиб нападающий английского «Ливерпуля» Диогу Жота
16:04
Сменился глава представительства Всемирного банка в Центральной Азии