Авиакатастрофа в Актау. Всех пострадавших кыргызстанцев выписали из госпиталя

Третьего пострадавшего в авиакатастрофе в Актау выписали сегодня в удовлетворительном состоянии из Национального госпиталя. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Лайнер направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы.

Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения. 8 января сообщалось о выписке двоих пострадавших.