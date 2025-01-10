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Общество

В Кыргызстане обновили список льготных лекарств: что можно купить со скидкой

В Кыргызстане обновили список льготных лекарств для застрахованных граждан. В перечень включены новые препараты, сообщает Фонд обязательного медицинского страхования.

Отмечается, что с 1 января 2025 года вступил в силу обновленный справочник лекарственных средств, подлежащих возмещению на амбулаторном уровне по льготным программам. В нем есть препараты для лечения заболеваний, требующих приоритетного подхода. Например, таких, как неврологические и сердечно-сосудистые патологии, глаукома, депрессивные расстройства и заболевания щитовидной железы.

В списке есть:

  • леводопа+карбидопа;
  • мемантин;
  • левотироксин;
  • пароксетин;
  • латанопрост;
  • карведилол;
  • эсциталопрам.

Застрахованные граждане имеют право получить электронный рецепт на приобретение льготных лекарств со скидкой до 50 процентов от базовой стоимости. Рецепт выдается семейным врачом при наличии показаний и приписки к ЦСМ. Он действует на всей территории республики. Лекарства можно приобрести в аптеках, заключивших договор с ФОМС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316434/
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