19:32
USD 87.00
EUR 89.77
RUB 0.79
Общество

Минздраву поручили усилить меры по предотвращению распространения ОРВИ

В администрации президента Кыргызстана состоялось совещание по вопросам эпидемиологической ситуации в стране под председательством заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова. Об этом сообщили в кабмине.

Заместитель председателя отметил недопустимость роста распространения респираторных инфекций в преддверии возобновления учебы после каникул, когда школы и детские сады начнут работу в полном объеме.

По итогам совещания Министерству здравоохранения и другим профильным органам поручено усилить меры по предотвращению распространения респираторно-вирусных инфекций, а также вести постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране.

Отметим, в Кыргызстане за первую неделю 2025 года (с 30 декабря 2024-го по 5 января) зарегистрировали 4 тысячи 245 случаев ОРВИ и 16 — гриппа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316230/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Метапневмовирус в Кыргызстане. Причин для беспокойства нет, заявляют в Минздраве
Инфекционка в Бишкеке переполнена. Пациентов размещают в коридорах
В Кыргызстане снизилось заражение ОРВИ и гриппом
Вспышка метапневмовируса. ВОЗ прокомментировала ситуацию
В Кыргызстане выявлено всего два случая метапневмовируса
Вспышка метапневмовируса в КНР. О том, какие симптомы и насколько опасна болезнь
Рост ОРВИ. Министр здравоохранения обратился к населению
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 8 тысяч случаев ОРВИ
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 7,3 тысячи случаев ОРВИ
Рост количества вызовов к пациентам с ОРВИ отмечают в скорой помощи Бишкека
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
В&nbsp;Бишкеке будет холодно. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 января В Бишкеке будет холодно. Прогноз погоды на 6-8 января
Пропавший в&nbsp;Мексике кыргызстанец: кто ведет поиски и&nbsp;что известно о&nbsp;нем Пропавший в Мексике кыргызстанец: кто ведет поиски и что известно о нем
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
8 января, среда
19:15
Поединок Мыктыбека Оролбая и Матеуша Ребецки признан лучшим по итогам 2024 года Поединок Мыктыбека Оролбая и Матеуша Ребецки признан лу...
19:01
В ООН на помощь Ливану запросили дополнительно $371,4 миллиона
18:45
Стоимость золота в 2025 году может достичь $3 тысяч за унцию
18:42
Президент подписал указ о снижении налоговой нагрузки
18:34
Минздраву поручили усилить меры по предотвращению распространения ОРВИ