Минздраву поручили усилить меры по предотвращению распространения ОРВИ

В администрации президента Кыргызстана состоялось совещание по вопросам эпидемиологической ситуации в стране под председательством заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова. Об этом сообщили в кабмине.

Заместитель председателя отметил недопустимость роста распространения респираторных инфекций в преддверии возобновления учебы после каникул, когда школы и детские сады начнут работу в полном объеме.

По итогам совещания Министерству здравоохранения и другим профильным органам поручено усилить меры по предотвращению распространения респираторно-вирусных инфекций, а также вести постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране.

Отметим, в Кыргызстане за первую неделю 2025 года (с 30 декабря 2024-го по 5 января) зарегистрировали 4 тысячи 245 случаев ОРВИ и 16 — гриппа.