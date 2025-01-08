Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии

Американский журнал для путешественников Condé Nast Traveler назвал город Каракол в Иссык-Кульской области настоящей столицей приключений Центральной Азии.

В статье от 7 января «25 лучших мест для посещения в 2025 году» Каракол включен в список обязательных для посещения мест. Город, расположенный на берегу озера Иссык-Куль, рекомендован путешественникам как идеальное место для активного отдыха, а также культурного и кулинарного разнообразия.

«Каракол — настоящая столица приключений в Центральной Азии. Горные хребты Тянь-Шаня и озеро Иссык-Куль предлагают безграничные возможности для походов, верховой езды, каякинга, парапланеризма и других активных видов отдыха, которые подарят вам настоящие приливы адреналина», — считают авторы.

С открытием международного аэропорта город Каракол стал еще более доступным для туристов. Как отмечает Condé Nast Traveler, с июня по сентябрь этот город идеально подходит для треккинга и культурных туров, а с декабря по апрель — для зимних видов спорта.

Журнал подчеркивает, что горнолыжная база «Каракол» — это самый высокогорный курорт в Центральной Азии, расположенный на высоте 1,8 мили, а открытие горнолыжного курорта «Три вершины» привлечет в регион еще больше любителей зимних активностей.

Тем не менее, как отмечается в статье, в любое время года особую привлекательность представляет традиционный кыргызский опыт — пребывание в юрточном лагере, который погружает в атмосферу местной культуры. Авторы предлагают обратиться в Happy Nomads Yurt Camp и Arista Travel Yurt Camp.

«Каракол также славится своим культурным разнообразием. В этом городе проживают уйгуры, узбеки, кыргызы, калмыки, дунгане и русские, что создает уникальное культурное наследие. Его яркими примерами являются деревянные «пряничные» домики, освежающий холодный суп ашлян-фу и архитектурно удивительная Дунганская мечеть, построенная в 1907 году», — говорится в статье Condé Nast Traveler.

Condé Nast Traveler издается с 1987 года и является одним из самых известных и престижных мировых изданий о путешествиях. Журнал считается «библией для туристов», а его рекомендации часто влияют на выбор направлений для путешествий и формирование туристических маршрутов.