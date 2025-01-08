На борьбу со снегом в Бишкеке вывели 71 единицу специальной техники

На борьбу со снегом в Бишкеке сегодня вывели 71 единицу специальной техники. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, муниципальное предприятие «Тазалык» совместно с управлением Патрульной службы милиции ночью начало уборку снега и посыпку дорог солью, которой к утру израсходовано 246 тонн.

На улицах столицы работает 71 единица специальной техники — МАЗ, HOWO, тракторы, фронтальные погрузчики и универсальные коммунальные машины.

Отмечается, что в уборке снега задействована новая техника, а дворники расчищают снег на тротуарах и прибордюрных участках трасс.

Напомним, 3 декабря вице-мэр Бишкека сообщал, что муниципалитет ожидает 20 снегоуборочных машин. По его словам, 28 единиц техники уже есть.

А 21 декабря, когда в городе тоже шел сильный снег, мэр Айбек Джунушалиев за ненадлежащий контроль и некачественную организацию работ объявил дисциплинарные взыскания Рамизу Алиеву, акиму Октябрьского района Жаныбеку Орозалиеву, директору МП «Тазалык» Жолдошу Чуштукову и начальнику участка Октябрьского района предприятия.