С 5.00 сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» вышли на борьбу с первым снегом. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сообщается, что все дворники находятся на своих участках и активно очищают улицы и тротуары города от снежного покрова — метут, убирают и расчищают пешеходные зоны вручную.

На линии также работает снегоуборочная техника: 10 единиц МАЗов, 3 автомобиля «Шахман» и 1 фронтальный погрузчик. Машины осуществляют подсыпку инертного материала и уборку снега с проезжей части.

Всего за утро использовано 38,5 тонны соли и песчано-соляной смеси, чтобы предотвратить образование наледи и обеспечить безопасность движения.

Подсыпка выполняется на ключевых улицах города: Кожобергенова, Семетей, Байтика Баатыра, Шералиева, Масалиева, Жайыла Баатыра, Чортекова, Алыкулова, Тагай Бий, Толстого, Садыгалиева, Джамгырчинова, Токомбаева, 7 Апреля, в жилом массиве «Кок-Джар», на проспекте Чынгыза Айтматова, а также на путепроводах Байтик Баатыра, Ибраимова, 7 Апреля и на мосту на улице Элебесова.

Очистка снега от осевых линий и приборной части ведется на улицах: Карапаева, Нуржамал, 7 Апреля, Южная магистраль, Сухэ Батора, Токтогула, Жибек Жолу, Манаса, Айтматова, на площади Ала-Тоо, а также на проспекте Чуй и улицах Рыскулова, Фучика, Киевской и Московской.

Отмечается, что все службы МП «Тазалык» находятся на посту и готовы к дальнейшим осадкам.