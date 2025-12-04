В Бишкеке ежегодно к зиме заготавливают 5 тысяч тонн технической соли. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил начальник муниципального предприятия «Тазалык» Жолдошбек Чуштуков.

По его словам, с прошлого года на складах осталось 1,5 тысячи тонн, итого имеется 6,5 тысячи тонн соли.

«Предприятие полностью готово к предстоящему зимнему сезону. Имевшиеся 90 единиц техники подготовили к работе. Нам также выделили средства на приобретение дополнительных 20 единиц коммунальной техники: 10 комбинированных дорожных машин и 10 тракторов. КДМ рассчитаны на уборку снега зимой и мойку дорог в весенне-летнее время. До конца декабря 2025-го ожидаем завершение поставки новой техники», — сказал Жолдошбек Чуштуков.

Он отметил, что город растет и, соответственно, количество вывозимого мусора.