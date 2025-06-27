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Общество

Пустыню Атакама, самую сухую в мире, засыпало снегом

Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой сухой в мире, накануне оказалась заснеженной. Об этом сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA.

В официальном сообщении организации в социальной сети Х отмечается: «Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!»

Видеозапись, опубликованная обсерваторией, показывает снежный покров на территории комплекса. Представители ALMA подчеркнули, что подобное природное явление зафиксировано впервые за последние десять лет. Специалисты назвали произошедшее «феноменом» и отметили его исключительность для этого региона.

Пустыня Атакама известна как одно из наиболее засушливых мест на планете: в некоторых районах не выпадало осадков на протяжении десятилетий.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334371/
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