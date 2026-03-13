Оранжевые дюны в снегу: в пустыне Сахара ударили морозы

В пустыне Сахара выпал снег, что является редчайшим явлением для региона. За последние полвека подобные осадки фиксировали лишь несколько раз, сообщили мировые СМИ.





Необычное природное явление наблюдали около алжирского города Айн-Сефры, который известен как «Ворота в пустыню». Обычно в марте температура воздуха здесь достигает +30 градусов, однако из-за прихода мощного циклона столбики термометров внезапно опустились до –2 градусов.

В результате ярко-оранжевые дюны покрыл снег. Местные жители и туристы используют редкую возможность для активного отдыха: катаются по склонам на сноубордах и санках.