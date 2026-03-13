10:32
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Общество

Оранжевые дюны в снегу: в пустыне Сахара ударили морозы

В пустыне Сахара выпал снег, что является редчайшим явлением для региона. За последние полвека подобные осадки фиксировали лишь несколько раз, сообщили мировые СМИ.

Необычное природное явление наблюдали около алжирского города Айн-Сефры, который известен как «Ворота в пустыню». Обычно в марте температура воздуха здесь достигает +30 градусов, однако из-за прихода мощного циклона столбики термометров внезапно опустились до 2 градусов.

В результате ярко-оранжевые дюны покрыл снег. Местные жители и туристы используют редкую возможность для активного отдыха: катаются по склонам на сноубордах и санках.

Подобные аномалии в Айн-Сефре за последние годы стали происходить чаще. Снег в этой части Сахары выпадал в 2016, 2018, 2021 и 2022 годах. До этого момента в течение почти 40 лет — с 1979-го — таких осадков в регионе не фиксировали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365794/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Сквозь метровый снег к школе. Президент вручил подарки маленькому Нурзаману
Поскользнулся, упал, очнулся — гипс. Как уберечь себя от травм в гололед
В Бишкеке ежегодно к зиме заготавливают 5 тысяч тонн технической соли
Зима близко. Мэрия Манаса выделяет 7,4 миллиона сомов на снегоочистители
В Караколе выпал снег по колено
Сотрудники МП «Тазалык» вышли на борьбу с первым снегом — мэрия Бишкека
Бишкекчане жалуются на ужасное состояние дорог после первого снега
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются дожди, снег и заморозки
Пустыню Атакама, самую сухую в мире, засыпало снегом
На борьбу со снегом в Бишкеке вывели 71 единицу специальной техники
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
13 марта, пятница
10:31
Минздрав намерен расширить число участников программы «Депозит врача» Минздрав намерен расширить число участников программы «...
10:21
Оранжевые дюны в снегу: в пустыне Сахара ударили морозы
10:20
Опасения о ящуре. Что на данный момент известно?
10:18
Коллективу Минздрава КР представили нового заместителя главы
10:05
«Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора