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Общество

В РФ будут штрафовать за оказание услуг мигрантам из реестра контролируемых лиц

С 5 февраля 2025 года в России будут введены штрафы в размере от 2 тысячи до 500 тысяч рублей за оказание услуг иностранцам, включенным в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий закон.

Согласно документу, 5 февраля вступает в силу закон, вводящий миграционный режим высылки — правовой режим, применяемый к иностранным гражданам, находящимся в России без законных оснований для пребывания. Все иностранцы этой категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из страны либо до урегулирования их правового положения на территории РФ.

С момента вступления закона в силу лиц, оказывающих мигрантам из указанного реестра запрещенные законом услуги (ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ), будут привлекать к административной ответственности.

Размер штрафа составит:

  • для граждан — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей,
  • для должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей,
  • для юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315929/
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