Будут не хуже, чем в Чехии и Турции. Эдиль Байсалов о больницах в Кыргызстане

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов в интервью 24.kg заявил, что медучреждения в Кыргызстане будут не хуже, чем в Чехии или Турции.

Он напомнил, что в Министерство здравоохранения пришел новый глава со своей командой.

«В ближайшие пять лет мы не сможем все перевернуть. А вот в течение 10 лет каждая районная больница, поликлиника и тем более наши центральные учреждения не будут ничем отличаться ни от Чехии, ни от Турции. Будет оборудование, высококвалифицированная медицинская помощь в современных палатах и условиях. И тогда наше самоощущение, где мы живем, изменится. Это чувство, предвкушение, конечно, одно из самых больших двигателей моей личной мотивации, как можно поскорее приблизить этот день», — сказал Эдиль Байсалов.

Отметим, что в больницах Кыргызстана не хватает необходимого оборудования и лекарств, а в медучреждениях регулярно наблюдаются очереди.

Власти планируют построить в Бишкеке медицинский городок, куда переведут ведущие национальные учреждения здравоохранения. Для этого ищут партнеров.