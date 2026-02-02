15:50
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

Будут не хуже, чем в Чехии и Турции. Эдиль Байсалов о больницах в Кыргызстане

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов в интервью 24.kg заявил, что медучреждения в Кыргызстане будут не хуже, чем в Чехии или Турции.

Он напомнил, что в Министерство здравоохранения пришел новый глава со своей командой.

Читайте по теме
Для полноценной работы онкослужбы в КР требуется 4,5 миллиарда сомов

«В ближайшие пять лет мы не сможем все перевернуть. А вот в течение 10 лет каждая районная больница, поликлиника и тем более наши центральные учреждения не будут ничем отличаться ни от Чехии, ни от Турции. Будет оборудование, высококвалифицированная медицинская помощь в современных палатах и условиях. И тогда наше самоощущение, где мы живем, изменится. Это чувство, предвкушение, конечно, одно из самых больших двигателей моей личной мотивации, как можно поскорее приблизить этот день», — сказал Эдиль Байсалов.

Отметим, что в больницах Кыргызстана не хватает необходимого оборудования и лекарств, а в медучреждениях регулярно наблюдаются очереди.

Власти планируют построить в Бишкеке медицинский городок, куда переведут ведущие национальные учреждения здравоохранения. Для этого ищут партнеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360171/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Не хотят жить под забором. Эдиль Байсалов о нехватке врачей в регионах
Специально вызвал резонанс. Эдиль Байсалов о приеме на работу учителей с улицы
Есть ошибки, но результат будет. Эдиль Байсалов о переходе на 12-летнее обучение
Эдиль Байсалов: Сегодня бедности больше в городе, чем в селах
Республиканскому бюджету дополнительно необходимо 70 миллиардов сомов
Президента это злит. Кабмин признал наличие барьеров при получении пособий
Пять лет реформ: Эдиль Байсалов пообещал, что дальше будет «еще интереснее»
Подготовку педагогических кадров обсудили в Минпросвещения с Эдилем Байсаловым
Автономия для госбольниц в КР. Платные услуги подорожают
Эдиль Байсалов: Мы должны пересмотреть безвизовый режим для граждан США
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
2 февраля, понедельник
15:41
Будут не хуже, чем в Чехии и Турции. Эдиль Байсалов о больницах в Кыргызстане Будут не хуже, чем в Чехии и Турции. Эдиль Байсалов о б...
15:34
Дамирбека Бикулова сняли с должности замглавы Нацагентства по инвестициям
15:34
В Ат-Башы до сих пор нет акима: Камчыбек Ташиев потребовал объяснить задержку
15:30
В Бишкеке началось строительство 20 новых школ
15:30
О работе ТЭЦ Бишкека рассказали в мэрии столицы