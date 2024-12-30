Как будут работать коммерческие банки в праздники с 1 по 7 января

Если вы планируете провести финансовые операции в праздничные дни, стоит заранее узнать, какие банки будут работать с 1 по 7 января 2025 года. Редакция 24.kg подготовила список, как и какие из них будут открыты на каникулах.

«Кыргызкоммерцбанк»

График работы сберкасс и отделений в праздничные и выходные дни:

филиалы ЦУМ, «Жибек-Жолу», Ошский филиал и сберкасса «Араванская» закрыты с 1 по 8 января 2025 года;

сберегательные кассы на Ошском, Орто-Сайском и рынке «Алкан» работают по следующему графику:

1, 2, 3 января — выходные дни.



4, 5, 6, 7 января — рабочие дни.

С 8 января все филиалы и сберкассы банка возобновят работу в обычном режиме.

Кол-центр работает круглосуточно. Связаться с специалистами можно по номерам:

5000 (бесплатный звонок с мобильного);

+996776333000 (WhatsApp).

Адреса и контакты всех отделений банка доступны по ссылке. MBANK

На интерактивной карте в реальном времени можно найти действующие филиалы коммерческого института.

«Оптима банк»

Отделения, работающие до 17.00:

город Бишкек, микрорайон «Асанбай», 52/3;

город Бишкек, ТЦ «ГУМ», проспект Чуй, 92;

город Бишкек, ТЦ «ЦУМ-2», улица Шопокова, 91;

город Бишкек, улица Киевская, 104А;

город Бишкек, микрорайон «Джал-23», 92/1.

Режим работы в праздничные дни:

31 декабря 2024 года — отделения работают до 12.00.

1, 2, 3 января 2025 года — выходные дни для всех отделений.

4 и 6 января 2025 года — работают отделения с шестидневным и семидневным режимом работы.

5 января 2025 года (воскресенье) — работают только отделения с семидневным режимом.

7 января 2025 года (Рождество) — будут открыты следующие отделения:

город Бишкек, микрорайон «Асанбай», 52/3;



город Бишкек, ТЦ «ГУМ», проспект Чуй, 92;



город Бишкек, ТЦ «ЦУМ-2», улица Шопокова, 91;



город Бишкек, улица Киевская, 104А;



город Бишкек, микрорайон «Джал-23», 92/1;



город Бишкек, ТД «Дордой Плаза», улица Ибраимова, 115/2;



город Ош, БЦ MAXCOM Urban Mall, улица А.Шакирова, 30;



город Ош, улица Гапара Айтиева, 6.

С 8 января 2025 года все подразделения банка возобновляют работу в обычном режиме.

«Коммерческий банк КСБ»

График работы банка с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025-го.

31 декабря 2024 года — обслуживание клиентов будет до 12.00.

С 1 по 7 января 2025 года — все отделения банка не работают.

3 января 2025 года — с 14.00 до 19.00 будут временно недоступны следующие сервисы:

мобильный и интернет-банкинг;



пополнение расчетных и карточных счетов через платежные терминалы;



операции через мобильное приложение.

С 8 января 2025 года — банк работает в обычном режиме.

Работа контакт-центра:



С 1 по 7 января 2025 года он доступен ежедневно с 8.00 до 00.00.

По всем возникающим вопросам можно связаться:

городской номер: 0312543424;

О! (O!) +996705543424;

Mega: +996755543424;

Beeline: +996222543424.

Также можно написать:

на почту: bank@ksbc.kg

в чат на сайте: www.ksbc.kg

в Telegram: @ksbcbot_bot

в WhatsApp: +996705543424

«Элдик Банк»

С 1 по 3 января 2025 года — выходные дни.

С 4 по 6 января 2025-го филиалы и сберегательные кассы, работающие по шестидневному графику, работают.

Центры обслуживания клиентов начнут работу с 4 января 2025 года по установленному графику.

Выездные кассы при Таможенной службе и автотехсервис ГУОБДД МВД также начнут работу с 4 января 2025 года.

На интерактивной карте финансового учреждения можно узнать информацию о филиалах и их графике работы в праздничные дни.

«Демир Банк»

31 декабря 2024 года будут работать некоторые отделения банка согласно графику. 1 января 2025 года — нерабочий день для всех филиалов и сберегательных касс банка.

«Дос-Кредобанк»

31 декабря 2024 года — сокращенный рабочий день в соответствии с установленным графиком.

С 1 по 3 января 2025 года — выходные дни, все офисы будут закрыты.

С 4 по 7 января 2025-го — отделения работают в обычном режиме согласно графику.

Подробную информацию можно найти на сайте.

«ЭкоИсламикБанк»

31 декабря не работают следующие сберегательные кассы банка:

СК «Бумеранг», город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 239;

СК «Таатан», город Бишкек, улица Лермонтова, 35;

СК «Центр.рынок», магазин № 10 «Агзам», город Токмак, улица Ибраимова, без номера;

сберкасса 040-0-69, город Бишкек, улица Байтика Баатыра, 59/1;

СК «Алканов», город Бишкек, улица Кожевенная, 74;

СК «Кербен», город Кербен, улица Уметалиева, 159;

СК «Ала-Бука», улица Сартмамбетова, 54а.

У остальных филиалов сокращенный рабочий день — до 12.00.

«Банк Азии»

С 1 по 7 января офисы ЗАО «Банк Азии» не будут работать.

Кредитные платежи можно вносить через любые сервисы в выходные дни.

Плановые технические работы:

3 января с 16.00 до 21.00 приложение Asia Online и интернет-банкинг будут временно недоступны. После 21.00 работу сервисов восстановят.

График работы кол-центра:

6 и 7 января операторы будут доступны с 9.00 до 18.00.

С 8 января «Банк Азии» возобновит работу в обычном режиме.

«О!Банк»

1 и 7 января 2024 года — нерабочие дни.

Режим работы в другие дни:

2 и 3 января:

«Элитстрой» — город Бишкек, улица Дэн Сяопина, 18/1 (9.00–17.30, без перерыва);

«Табылга» — город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 217 (9.00–17.30, без перерыва);

«Берекет Гранд» — город Бишкек, проспект Чуй, 204 (9.00–17.30, без перерыва);

«Центральная» — город Ош, улица И.Раззакова, 35 (9.00–17.30, без перерыва);

«Ош» — город Ош, улица Ж.Раимбекова, 6 (9.00–17.30, обед с 12.00 до 13.00).

4 января:

«Элитстрой» — город Бишкек, проспект Дэн Сяопина, 18/1 (9.00–17.30, без перерыва);

«Табылга» — город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 217 (9.00–17.30, без перерыва);

«Берекет Гранд» — город Бишкек, проспект Чуй, 204 (9.00–17.30, без перерыва).

6 января:

«Элитстрой» — город Бишкек, проспект Дэн Сяопина, 18/1 (9.00–17.30, без перерыва);

«Табылга» — город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 217 (9.00–17.30, без перерыва).

8 января банк возобновляет работу по стандартному графику.

Все финансовые услуги и операции доступны круглосуточно в супераппе «Мой О!».

KICB

Основные виды платежей можно совершать дистанционно через мобильное приложение KICB.

31 декабря 2024 года

Все отделения банка работают по сокращенному графику с 09.00 до 14.00 (без обеденного перерыва).

Для отделений с нестандартным (ранним/поздним) началом работы график остается без изменений.

1 января 2025 года

Нерабочий день для всех подразделений банка.

2 января 2025 года

Работает Сберегательная касса № 046-8-21 «Бишкек Парк».

3 января 2025 года

Работают:

сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл»;



сберегательная касса № 046-8-21 «Бишкек Парк»;



филиал «Советская».

4 января 2025 года

Работают:

сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл»;



сберегательная касса № 046-8-21 «Бишкек Парк»;



филиал «Советская».

5 января 2025 года

Работают:

сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл»;



сберегательная касса № 046-8-21 «Бишкек Парк».

6 января 2025 года

Работают:

сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл»;



сберегательная касса № 046-8-21 «Бишкек Парк»;



филиал «Советская».

7 января 2025 года

Работают:

сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл»;



сберегательная касса № 046-8-21 «Бишкек Парк»;



филиал «Советская».

«ФинансКредитБанк»

31 декабря все офисы будут работать на один час короче обычного графика в связи с празднованием Нового года.

«Айыл Банк»

График работы точек обслуживания клиентов банка в праздничные дни:

1–5 января 2025 года и 7 января 2025 года все точки обслуживания клиентов закрыты;

6 января 2025 года работают только сберегательные кассы до 16.00.

«Керемет Банк»

На интерактивной карте в реальном времени можно найти действующие филиалы банка.

«Бай-Тушум»

31 декабря сберегательные кассы работают до 12.00.

4 января 2025 года сберегательные кассы «Беш-Сары», «Табылга», «Орто-Сай», ГУМ — работают по обычному графику.

6 января 2025 года сберегательные кассы «Беш-Сары», «Табылга», Орто-Сай, ГУМ, СК «Дордой Азия» — работают по обычному графику.

«Финка Банк»

31 декабря все кассы банка работают до 12.00.

С 1 по 7 января — выходные дни. Все филиалы будут закрыты, за исключением тех, которые указаны в файле.

Все выплаты по кредитам, которые должны быть произведены с 1 по 7 января 2025 года, переносятся на 8 января 2025 года.

«Банк Компаньон»