Как будут работать коммерческие банки в праздники с 1 по 7 января

Если вы планируете провести финансовые операции в праздничные дни, стоит заранее узнать, какие банки будут работать с 1 по 7 января 2025 года. Редакция 24.kg подготовила список, как и какие из них будут открыты на каникулах.
«Кыргызкоммерцбанк»
График работы сберкасс и отделений в праздничные и выходные дни:
- филиалы ЦУМ, «Жибек-Жолу», Ошский филиал и сберкасса «Араванская» закрыты с 1 по 8 января 2025 года;
- сберегательные кассы на Ошском, Орто-Сайском и рынке «Алкан» работают по следующему графику:
- 1, 2, 3 января — выходные дни.
- 4, 5, 6, 7 января — рабочие дни.
С 8 января все филиалы и сберкассы банка возобновят работу в обычном режиме.
Кол-центр работает круглосуточно. Связаться с специалистами можно по номерам:
- 5000 (бесплатный звонок с мобильного);
- +996776333000 (WhatsApp).
Адреса и контакты всех отделений банка доступны по ссылке.
MBANK
На интерактивной карте в реальном времени можно найти действующие филиалы коммерческого института.
«Оптима банк»
Отделения, работающие до 17.00:
- город Бишкек, микрорайон «Асанбай», 52/3;
- город Бишкек, ТЦ «ГУМ», проспект Чуй, 92;
- город Бишкек, ТЦ «ЦУМ-2», улица Шопокова, 91;
- город Бишкек, улица Киевская, 104А;
- город Бишкек, микрорайон «Джал-23», 92/1.
Режим работы в праздничные дни:
- 31 декабря 2024 года — отделения работают до 12.00.
- 1, 2, 3 января 2025 года — выходные дни для всех отделений.
- 4 и 6 января 2025 года — работают отделения с шестидневным и семидневным режимом работы.
- 5 января 2025 года (воскресенье) — работают только отделения с семидневным режимом.
- 7 января 2025 года (Рождество) — будут открыты следующие отделения:
- город Бишкек, микрорайон «Асанбай», 52/3;
- город Бишкек, ТЦ «ГУМ», проспект Чуй, 92;
- город Бишкек, ТЦ «ЦУМ-2», улица Шопокова, 91;
- город Бишкек, улица Киевская, 104А;
- город Бишкек, микрорайон «Джал-23», 92/1;
- город Бишкек, ТД «Дордой Плаза», улица Ибраимова, 115/2;
- город Ош, БЦ MAXCOM Urban Mall, улица А.Шакирова, 30;
- город Ош, улица Гапара Айтиева, 6.
С 8 января 2025 года все подразделения банка возобновляют работу в обычном режиме.
«Коммерческий банк КСБ»
График работы банка с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025-го.
- 31 декабря 2024 года — обслуживание клиентов будет до 12.00.
- С 1 по 7 января 2025 года — все отделения банка не работают.
- 3 января 2025 года — с 14.00 до 19.00 будут временно недоступны следующие сервисы:
- мобильный и интернет-банкинг;
- пополнение расчетных и карточных счетов через платежные терминалы;
- операции через мобильное приложение.
- С 8 января 2025 года — банк работает в обычном режиме.
Работа контакт-центра:
С 1 по 7 января 2025 года он доступен ежедневно с 8.00 до 00.00.
По всем возникающим вопросам можно связаться:
- городской номер: 0312543424;
- О! (O!) +996705543424;
- Mega: +996755543424;
- Beeline: +996222543424.
Также можно написать:
- на почту: bank@ksbc.kg
- в чат на сайте: www.ksbc.kg
- в Telegram: @ksbcbot_bot
- в WhatsApp: +996705543424
«Элдик Банк»
С 1 по 3 января 2025 года — выходные дни.
С 4 по 6 января 2025-го филиалы и сберегательные кассы, работающие по шестидневному графику, работают.
Центры обслуживания клиентов начнут работу с 4 января 2025 года по установленному графику.
Выездные кассы при Таможенной службе и автотехсервис ГУОБДД МВД также начнут работу с 4 января 2025 года.
На интерактивной карте финансового учреждения можно узнать информацию о филиалах и их графике работы в праздничные дни.
«Демир Банк»
31 декабря 2024 года будут работать некоторые отделения банка согласно графику. 1 января 2025 года — нерабочий день для всех филиалов и сберегательных касс банка.
«Дос-Кредобанк»
31 декабря 2024 года — сокращенный рабочий день в соответствии с установленным графиком.
С 1 по 3 января 2025 года — выходные дни, все офисы будут закрыты.
С 4 по 7 января 2025-го — отделения работают в обычном режиме согласно графику.
Подробную информацию можно найти на сайте.
«ЭкоИсламикБанк»
31 декабря не работают следующие сберегательные кассы банка:
- СК «Бумеранг», город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 239;
- СК «Таатан», город Бишкек, улица Лермонтова, 35;
- СК «Центр.рынок», магазин № 10 «Агзам», город Токмак, улица Ибраимова, без номера;
- сберкасса
040-0-69, город Бишкек, улица Байтика Баатыра, 59/1;
- СК «Алканов», город Бишкек, улица Кожевенная, 74;
- СК «Кербен», город Кербен, улица Уметалиева, 159;
- СК «Ала-Бука», улица Сартмамбетова, 54а.
«Банк Азии»
6 и 7 января операторы будут доступны с 9.00 до 18.00.
«О!Банк»
«Элитстрой» — город Бишкек, улица Дэн Сяопина, 18/1 (9.00–17.30, без перерыва); «Табылга» — город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 217 (9.00–17.30, без перерыва); «Берекет Гранд» — город Бишкек, проспект Чуй, 204 (9.00–17.30, без перерыва); «Центральная» — город Ош, улица И.Раззакова, 35 (9.00–17.30, без перерыва); «Ош» — город Ош, улица Ж.Раимбекова, 6 (9.00–17.30, обед с 12.00 до 13.00). «Элитстрой» — город Бишкек, проспект Дэн Сяопина, 18/1 (9.00–17.30, без перерыва); «Табылга» — город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 217 (9.00–17.30, без перерыва); «Берекет Гранд» — город Бишкек, проспект Чуй, 204 (9.00–17.30, без перерыва). «Элитстрой» — город Бишкек, проспект Дэн Сяопина, 18/1 (9.00–17.30, без перерыва); «Табылга» — город Бишкек, проспект Жибек Жолу, 217 (9.00–17.30, без перерыва).
KICB
Все отделения банка работают по сокращенному графику с 09.00 до 14.00 (без обеденного перерыва). Для отделений с нестандартным (ранним/поздним) началом работы график остается без изменений. Нерабочий день для всех подразделений банка. Работает Сберегательная касса № 046-8-21 «Бишкек Парк».
- Работают:
сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл»; сберегательная касса № 046-8-21 «Бишкек Парк»;
- филиал «Советская».
- Работают:
сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл»; сберегательная касса № 046-8-21 «Бишкек Парк»;
- филиал «Советская».
- Работают:
сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл»; сберегательная касса № 046-8-21 «Бишкек Парк».
- Работают:
сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл»; сберегательная касса № 046-8-21 «Бишкек Парк»;
- филиал «Советская».
- Работают:
сберегательная касса № 046-15-48 «Томми Молл»; сберегательная касса № 046-8-21 «Бишкек Парк»;
- филиал «Советская».
«ФинансКредитБанк»
«Айыл Банк»
1–5 января 2025 года и 7 января 2025 года все точки обслуживания клиентов закрыты; 6 января 2025 года работают только сберегательные кассы до 16.00.
«Керемет Банк»
«Бай-Тушум»
«Финка Банк»
«Банк Компаньон»