Когда и сколько будут отдыхать кыргызстанцы в 2026 году: график выходных

В Кыргызстане утвержден производственный календарь на 2026 год. Министерство труда опубликовало официальный график праздничных и выходных дней.

Согласно документу, новогодние каникулы продлятся с 1 по 7 января включительно — граждане получат семь дней непрерывного отдыха.

Длинные выходные ожидаются и в мае: кыргызстанцы будут отдыхать с 1-го по 9-е число.

Официальными нерабочими днями в следующем году также станут:

• 8 марта — Международный женский день;

• 21 марта — Нооруз;

• 31 августа — День независимости.

Помимо этого, в календаре закреплены религиозные праздники мусульман — Орозо айт и Курман айт, которые также будут выходными. Точные даты их проведения будут объявлены дополнительно.