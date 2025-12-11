Когда и сколько будут отдыхать кыргызстанцы в 2026 году: график выходных

В Кыргызстане утвержден производственный календарь на 2026 год. Министерство труда опубликовало официальный график праздничных и выходных дней.
Согласно документу, новогодние каникулы продлятся с 1 по 7 января включительно — граждане получат семь дней непрерывного отдыха.
Длинные выходные ожидаются и в мае: кыргызстанцы будут отдыхать с 1-го по 9-е число.
Официальными нерабочими днями в следующем году также станут:
• 8 марта — Международный женский день;
• 21 марта — Нооруз;
• 31 августа — День независимости.
Помимо этого, в календаре закреплены религиозные праздники мусульман — Орозо айт и Курман айт, которые также будут выходными. Точные даты их проведения будут объявлены дополнительно.