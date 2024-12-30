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Общество

Из северо-восточных регионов Сирии на родину вернули более 120 кыргызстанцев

За год оказано более 850 тысяч консульских услуг. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

По его словам, за этот период репатриированы и эвакуированы кыргызстанцы из различных стран и зон конфликтов.

«Завершены этапы гуманитарной миссии «Айколь», в рамках которой из северо-восточных регионов Сирии возвращены 121 гражданин Кыргызстана, среди них 36 женщин и 85 детей. Проведена эвакуация 4 кыргызстанцев и 18 их родственников из зон вооруженных конфликтов в Секторе Газа и Палестине», — отметил министр.

Он сообщил, что домой вернулись 24 несовершеннолетних гражданина, оставшихся без попечения законных представителей в России, Казахстане, Турции и Ираке. В США организованы выезды консулов в 12 городов для встреч с приемными родителями 13 усыновленных кыргызских детей.

На Родину экстрадированы 116 осужденных граждан, в том числе 105 из России, 10 из Казахстана и 1 из Таджикистана. Работа по защите прав и интересов граждан Кыргызстана за рубежом продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315769/
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