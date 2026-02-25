Глава МИД и фонд «АЛИФ» обсудили перспективы сохранения культурного наследия

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев провел в Женеве встречу с исполнительным директором фонда «АЛИФ» Валери Фриланом. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Фото пресс-службы МИД

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия. Заявлено о заинтересованности кыргызской стороны в дальнейшем расширении партнерства, укреплении экспертного взаимодействия и привлечении международного опыта в области сохранения культурных ценностей.

Отдельное внимание уделено вопросам продвижения культурного многообразия и укрепления межкультурного диалога, включая Всемирные игры кочевников как уникальной платформы популяризации традиционного наследия.

Фонд «АЛИФ» (ALIPH) — это международная организация, занимающаяся защитой культурного наследия в зонах конфликтов, кризисов и регионах, подверженных угрозам разрушения.