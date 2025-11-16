13:48
Власть

Драка водителей. Глава МИД рассказал, почему китайцы работают в Кыргызстане

После массовой драки вблизи села Константиновка Аламединского района по подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек. Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев прокомментировал инцидент с участием граждан Китая.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД. Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев

Он отметил, что в курсе ЧП.

«По предварительным данным, ссора произошла между китайским водителем грузовика и нашим гражданином из-за дорожного спора. Правоохранительные органы проводят расследование, после чего дадут юридическую оценку», — сказал он.

Жээнбек Кулубаев признал, что в КР китайских граждан стало больше по сравнению с прошлыми годами.

«Сейчас началось строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. В рамках проекта к работам привлечены китайские специалисты, использующие современные технологии. Мы также строим внутренние железнодорожные линии в рамках этого же проекта.

Однако гражданам нужно понимать, что мы не можем реализовать столь крупный проект исключительно своими силами. На протяжении 30 лет о нем лишь говорили, но ни один президент не смог сделать реальных шагов к его воплощению.

...У нас нет прямого выхода на мир. Мы вынуждены пользоваться путями через Казахстан. Образно говоря, живем «как в пещере». Стоит границе закрыться хотя бы на час и наши большегрузы скапливаются в очереди...

После завершения строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан появится альтернативный маршрут. Мы сможем выходить на европейские страны и в морские порты, станем транзитной страной. Это будет серьезным вкладом в рост и развитие нашей экономики и государства.

Читайте по теме
В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело

Поэтому призываю не поддаваться провокациям, направленным на усиление антикитайских настроений», — сказал глава МИД КР.

По его данным, граждане КНР, работающие в КР, имеют рабочие визы. Нарушившие миграционные правила — депортируются.

Жээнбек Кулубаев также отметил, что китайцы с правом на работу трудятся в разных отраслях — строят дороги, мосты.

«Те, кто распространяет провокационные суждения о том, что китайцы заполонили страну, и те, кто в то же время жалуется, что дороги годами не строятся, это, думаю, одни и те же люди.

Например, дорога Балыкчи — Барскоон. Местные компании взяли на себя обязательства построить ее, но за четыре года не завершили. Мы наняли китайские компании, чтобы ускорить процесс. После окончания работ, будь то дорога, мост или тоннель, они возвращаются к себе на родину. Никто не остается здесь навсегда», — добавил он.

Глава МИД КР обратился к согражданам с призывом не нагнетать обстановку.

«Мы не изобретаем ничего нового. Привлечение квалифицированной или дешевой рабочей силы — это мировая практика...

Нужно проявлять терпение. Китай нам не должен. Это мы временно нуждаемся в их участии. Если возникают мелкие недоразумения, давайте решать их спокойно, в правовом поле», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

В МИД КР также обратили внимание коллег из Китая на необходимость проводить разъяснительную работу со своими гражданами — о важности уважительного отношения к местным жителям и строгого соблюдения законов нашей страны.

Ранее сообщалось, что между водителями двух компаний, осуществляющими перевозку песчано-гравийной смеси с карьера, произошел конфликт из-за разъезда на проезжей части, в результате чего завязалась потасовка. Один из водителей обратился с травмами в Чуйскую областную больницу.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий все участники инцидента установлены — 44 человека доставлены в ГУВД Чуйской области для проведения следственных действий. Из них 16 человек задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
