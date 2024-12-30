Риск депортации. Студенты-иностранцы должны вернуться в США до инаугурации

Более десяти университетов США выпустили рекомендации для своих иностранных студентов, призывающие их вернуться в кампусы до инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщает CNN.

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Напомним, ранее вновь избранный президент США неоднократно говорил о массовой депортации, когда вернется к власти, потенциально включая аннулирование статусов многих, кто в настоящее время находится в стране на законных основаниях. Он также пригрозил аннулировать визы студентов-протестующих, а во время своего первого срока ввел запрет на поездки, из-за которого тысячи людей оказались в затруднительном положении по всему миру.

«Иммиграционный ландшафт, вероятно, изменится при новой президентской администрации. Это руководство предназначено для информирования и оказания помощи иностранным студентам, преподавателям и сотрудникам Корнельского университета», – говорится в уведомлении одного из университетов, в котором выделяются студенты из таких стран, как Кыргызстан, Нигерия, Мьянма, Судан, Танзания, Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Венесуэла, Йемен и Сомали.

Школы также предупреждают, что иностранным студентам следует путешествовать с дополнительными документами, подтверждающими их связь с американским колледжем.

«Учитывая, что инаугурация президента состоится в понедельник, 20 января 2025 года, и неопределенность вокруг планов избранного президента Дональда Трампа в отношении иммиграционной политики, самый безопасный способ избежать трудностей с повторным въездом в страну — это физически присутствовать в США 19 января и в последующие дни весеннего семестра», — заявили в Уэслианском университете.

В 2023-2024 учебном году рекордное количество иностранных студентов — 1,1 миллиона — приехали учиться в колледжи США.

С уведомлениями своим студентам выступили Гарвард, Университет Джона Хопкинса, Университет Южной Калифорнии, Северо-Восточный университет, Университет Брауна, Массачусетский технологический институт, Хаверфордский колледж, Пенсильванский университет, Массачусетский университет в Амхерсте, Йельский университет, Принстонский университет, Университет Куиннипиак и Университет Коннектикута.