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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 27 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 40-м месте.

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 91 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

  • жилмассив «Бакай-Ата» — 263;
  • бульвар Эркиндик — 197;
  • село Новопокровка — 189;
  • жилмассив «Колмо» — 181;
  • микрорайон «Кок-Жар» — 176.

Отметим, в Минприроды по-прежнему считают, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315636/
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