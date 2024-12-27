Загрязнение воздуха в Бишкеке на 27 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 40-м месте.

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 91 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

жилмассив «Бакай-Ата» — 263;

бульвар Эркиндик — 197;

село Новопокровка — 189;

жилмассив «Колмо» — 181;

микрорайон «Кок-Жар» — 176.

Отметим, в Минприроды по-прежнему считают, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.