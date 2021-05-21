Замглавы кабинета министров Азамата Дыйканбаева водворили в СИЗО ГКНБ

Заместителя председателя кабинета министров Азамата Дыйканбаева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Уточняется, что Азамат Дыйканбаев будет находиться под стражей до 20 июля.

Напомним, Азамата Дыйканбаева задержали по факту вымогательства взятки. Досудебное производство начато по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город». По версии следствия, Азамат Дыйканбаев вымогал деньги за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по отмеченному проекту.

Сегодня президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Азамата Дыйканбаева с должности замглавы кабмина — министра цифрового развития.