Центр экстренной медицины Бишкека готовится к работе в новогодние праздники

В Бишкеке 31 декабря и 1 января будет дежурить 41 бригада скорой помощи из 42. Об этом 24.kg сообщил директор столичного Центра экстренной медицины (ЦЭМ) Искендер Шаяхметов.

По его словам, по ЦЭМ издан приказ, назначены ответственные на все праздничные дни, начиная с 29 декабря.

Во время гуляний на центральной площади Ала-Тоо 31 декабря на дежурство выйдет две бригады — реанимационная и кардиологическая.

«Бригады подготовлены, укомплектованы необходимыми медицинскими изделиями, выданы дополнительные медикаменты и перевязочные материалы», — сказал Искендер Шаяхметов.

Он отметил, что часть машин скорой помощи стоит на текущем ремонте. Сегодня, к примеру, автобаза не выпустила восемь единиц транспорта, поэтому работает 40 бригад, но 32 машины. Медикам приходится выезжать по очереди.

«Надеемся, что к праздникам автобаза максимально выпустит машины. Вообще последний транспорт мы получали по линии проекта «Безопасный город» три года назад. Ждем, когда будет следующая закупка», — добавил глава ЦЭМ.

По данным медиков, как правило, дежурство 31 декабря проходит легче, чем 1 января, когда у людей обостряются хронические состояния. Поэтому они советуют беречь здоровье, не переедать (желудок не привык в ночное время к большому объему пищи, в том числе жирной) и не злоупотреблять алкоголем. При необходимости можно промыть желудок обычной водой комнатной температуры без добавления марганцовки. При ухудшении состояния стоит обращаться за медицинской помощью.