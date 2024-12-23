Бишкекское предприятие электрических сетей отключит свет абонентам с долгами завтра, 24 декабря, если они не внесут оплату.

Отмечается, что будет произведено дистанционное отключение более 6,7 тысячи абонентов за долги по оплате счетов за электроэнергию.

Энергетики призывают горожан своевременно погасить задолженность.

Для удобства на сайте предприятия доступен раздел «Баланс абонента», где можно оперативно проверить состояние лицевого счета. Кроме того, бытовые клиенты могут воспользоваться мобильным приложением «Мой свет», которое доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в круглосуточный кол-центр по телефонам: