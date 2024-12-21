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Общество

Список работ, к которым не допустят болеющих туберкулезом, утвердил кабмин

Список работ, к которым не допустят болеющих туберкулезом, утвердил кабмин. Отметим, ранее с инициативой выступил Минздрав.

Перечень содержит виды и условия работ, к которым не допускаются лица, больные активной формой туберкулеза, в целях предупреждения распространения инфекции.

В него вошли предприятия пищевых отраслей промышленности, общественного питания, работники в сфере обслуживания пассажиров общественного транспорта, медицинские учреждения, образовательные организации.

Минздрав ранее подчеркивал, что эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Кыргызстане остается все еще тревожной. Кыргызская Республика входит в список 30 стран мира с высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

«Особенно вызывают тревогу случаи выявления туберкулеза среди работников системы образования, здравоохранения, учреждений общественного питания, там, где отмечается скопление людей с тесным контактом друг с другом», — поясняли в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314959/
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