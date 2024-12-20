Загрязнение воздуха в Бишкеке на 20 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 102-м месте.

Статус города отмечен как «хороший». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 30 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы – село Новопокровка (118) и «Рабочий городок» (104).

Добавим, что это одно из самых низких значений за месяц.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Отметим, в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора заявляют, что уровень качества воздуха в Бишкеке умеренный. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.