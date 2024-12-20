Делегат курултая переживает, что кыргызский калпак начали подделывать

Сегодня, 20 декабря, в ходе третьего Народного курултая представитель города Красноярска (Россия) Авазбек Базарбаев попросил президента проследить за качеством кыргызского головного убора калпак.

По его словам, подделки национального головного убора наносят урон кыргызам.

«Не защищается наш символ. Просьба запретить подделку нашего калпака и выпускать его в хорошем качестве», — обратился он.



Отметим, в Бишкеке проходит третий Народный курултай. В нем принимают участие 698 делегатов, в том числе представители трудовых мигрантов за рубежом и этнических сообществ. От имени главы государства вручили подарок самому старейшему делегату Улукбеку Эргешеву, которому 98 лет.