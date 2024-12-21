Президент: Со временем делегаты Народного курултая будут избираться на три года

Сегодня на третьем Народном курултае президент Садыр Жапаров прокомментировал просьбу делегатов наделить правами вносить изменения в законы.

По его словам, со временем власти наделят делегатов какими-то правами.

«Когда прошел первый курултай, то был полный бардак. Многие материли председателя. После этого некоторые из делегатов первого курултая попросили кабинеты в айыл окмоту, так как они выступили. Некоторые из них машину потом попросят», — заявил глава государства.

Он вспомнил о партийном правлении.

«У нас было партийное правление. Нам это не подходит, так как не готовы ни народ, ни парламент. В других странах этот путь прошли 50-100 лет назад. Депутаты не дадут соврать, места покупали за большие деньги. Что касается курултая, то со временем, возможно, сделаем так, чтобы делегатов избирали на три года», — заключил Садыр Жапаров.