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Общество

Садыр Жапаров рассказал о планах открыть рейсы в Европу

Кыргызстанцы смогут прямым рейсом полететь в страны Европы. Об этом в ходе третьего Народного курултая заявил президент Садыр Жапаров.

Он поделился планами по открытию прямых рейсов в Берлин, Париж и другие государства Европы. Глава государства отметил, что гражданам приходится летать в эти страны транзитом.

«Мы находимся в черном списке Евросоюза с 2007 года. Поэтому сегодня ведутся переговоры. Мы приводим в соответствие со стандартами аэропорты, и в мае 2025-го должна приехать комиссия на проверку. Полагается, что это будет последняя проверка, которая выведет нас из черного списка. После начнется работа по открытию прямых рейсов в страны Европы», — пообещал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314984/
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