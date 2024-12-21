13:55
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Общество

Садыр Жапаров потребовал ликвидировать ОО по борьбе с коррупцией

Президент Садыр Жапаров потребовал ликвидировать общественные организации по борьбе с коррупцией. Об этом он заявил в ходе третьего Народного курултая.

Ранее один из делегатов Анаркан Айдаров из Кара-Суйского района заявил, что возглавляет организацию по борьбе с коррупцией и рассматривает заявления народа.

Глава государства потребовал от делегата сдать удостоверение и закрыть организацию.

«Я знаю эти организации, которые якобы борются с коррупцией. Они в корыстных целях используют свои удостоверения. Эти комитеты организованы с переворота 2005 года, когда Акаев сбежал. Есть государственные органы, и если кто-то занимается коррупцией, сообщите им», — заявил он.

Садыр Жапаров поручил Министерству юстиции принять меры в отношении подобных организаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314982/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Президент: Со временем делегаты Народного курултая будут избираться на три года
Садыр Жапаров попросил Европарламент не вмешиваться в политику КР
Делегат курултая предлагает одевать солдат Нацгвардии в национальном колорите
Народный курултай создал рабочую группу. Она будет инициировать законопроекты
Делегат Народного курултая просит сделать интернет 18+
Гендерное равенство портит семейные ценности кыргызов — делегат курултая
Делегат Народного курултая сравнил Камчыбека Ташиева с Манасом
Делегат курултая переживает, что кыргызский калпак начали подделывать
Делегат курултая из Бишкека просит озеленить горы вокруг столицы
Делегат курултая из Алая просят провести в их районе канализацию
Популярные новости
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
В&nbsp;Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до&nbsp;Сокулука В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до Сокулука
Акционерное общество &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; сменило название Акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» сменило название
Бизнес
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи&nbsp;КР «Кыргызтелеком» и Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи КР
Идея для классного подарка себе и&nbsp;близким на&nbsp;Новый год! Идея для классного подарка себе и близким на Новый год!
Выгодная акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi
21 декабря, суббота
13:49
Садыр Жапаров потребовал ликвидировать ОО по борьбе с коррупцией Садыр Жапаров потребовал ликвидировать ОО по борьбе с к...
13:40
Президент: Со временем делегаты Народного курултая будут избираться на три года
13:22
Садыр Жапаров попросил Европарламент не вмешиваться в политику КР
13:07
В Кыргызстан вернулся праправнук Алымбека датки и Курманджан датки
12:52
В Казахстане, в Риддере, произошел взрыв на местной ТЭЦ