Садыр Жапаров потребовал ликвидировать ОО по борьбе с коррупцией

Президент Садыр Жапаров потребовал ликвидировать общественные организации по борьбе с коррупцией. Об этом он заявил в ходе третьего Народного курултая.

Ранее один из делегатов Анаркан Айдаров из Кара-Суйского района заявил, что возглавляет организацию по борьбе с коррупцией и рассматривает заявления народа.

Глава государства потребовал от делегата сдать удостоверение и закрыть организацию.

«Я знаю эти организации, которые якобы борются с коррупцией. Они в корыстных целях используют свои удостоверения. Эти комитеты организованы с переворота 2005 года, когда Акаев сбежал. Есть государственные органы, и если кто-то занимается коррупцией, сообщите им», — заявил он.

Садыр Жапаров поручил Министерству юстиции принять меры в отношении подобных организаций.

