Загрязнение воздуха в Бишкеке на 19 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 32-м месте.

Статус города отмечен как «нездоровый для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 93 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

бульвар Эркиндик — 154;

жилмассив «Бакай-Ата» — 153;

село Новопокровка — 153;

«Рабочий городок» — 150;

жилмассив «Ынтымак» — 142.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора заявляют, что уровень качества воздуха в Бишкеке умеренный. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.



