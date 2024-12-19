С тундуком на макушке. В Токмаке зажгли новогоднюю елку

В городе Токмаке зажгли новогоднюю елку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На церемонии с приветственными речами выступили мэр города Максат Нусувалиев и первый замполпреда президента в Чуйской области Самат Исманов.

«Сама елочка воплотила в себе идею единства. На ее макушке установлен тундук — символ отчего дома. Из его круга расходятся лучи, «объединяющие» все народности Кыргызстана в единую нацию», — говорится в сообщении муниципалитета.

Наряд зеленой красавицы высотой 28 метров украсили почти четыре с половиной тысячи игрушек.

Вокруг главной елки расположили десятки праздничных локаций. Для гостей праздника подготовлена насыщенная развлекательная программа. На сцене выступили звезды кыргызской эстрады — Сыймык Бейшекеев, Нурлан Насип, Абир Касенов, Азамат Токтокадыров и Шухрат Якубов. Свою программу представили артисты токмакского Дворца культуры.