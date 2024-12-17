МИД Кыргызстана запускает круглосуточный центр обработки обращений граждан при консульском департаменте.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, режим работы 24/7 создан для удобного и доступного способа обращения граждан и защиты их прав и интересов за рубежом.

Центр позволит оперативно предоставлять консультации на кыргызском, русском и английском языках по широкому спектру консульских услуг, таких как оформление виз, паспортизация, регистрация записей актов гражданского состояния, заявления по вопросам гражданства Кыргызской Республики, легализация документов, выданных госорганами КР и иностранных государств, а также другие аспекты консульских услуг.

Сотрудники центра будут оказывать онлайн-консультативную помощь гражданам КР, находящимся за рубежом, в экстренных ситуациях, в том числе в случаях утраты документов, арестов со стороны правоохранительных органов или иных вопросов в консульско-правовой сфере посредством горячей линии.

Для получения консультации достаточно позвонить по номеру +996999312002 через WhatsApp или обратиться через сайт e-consul.gov.kg и посредством социальных сетей Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram.

Все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки, а при необходимости направлены на дальнейшую обработку в соответствующие посольства и консульские учреждения Кыргызской Республики за рубежом и ответственным сотрудникам министерства.

Запуск указанного центра существенно облегчит процесс получения консультаций консульско-правового характера как для граждан КР, так и для иностранцев.