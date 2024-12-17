18:43
USD 87.00
EUR 91.26
RUB 0.84
Общество

МИД Кыргызстана запускает круглосуточный центр обработки обращений граждан

МИД Кыргызстана запускает круглосуточный центр обработки обращений граждан при консульском департаменте.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, режим работы 24/7 создан для удобного и доступного способа обращения граждан и защиты их прав и интересов за рубежом.

Центр позволит оперативно предоставлять консультации на кыргызском, русском и английском языках по широкому спектру консульских услуг, таких как оформление виз, паспортизация, регистрация записей актов гражданского состояния, заявления по вопросам гражданства Кыргызской Республики, легализация документов, выданных госорганами КР и иностранных государств, а также другие аспекты консульских услуг.

Сотрудники центра будут оказывать онлайн-консультативную помощь гражданам КР, находящимся за рубежом, в экстренных ситуациях, в том числе в случаях утраты документов, арестов со стороны правоохранительных органов или иных вопросов в консульско-правовой сфере посредством горячей линии.

Для получения консультации достаточно позвонить по номеру +996999312002 через WhatsApp или обратиться через сайт e-consul.gov.kg и посредством социальных сетей Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram.

Все обращения будут рассмотрены в кратчайшие сроки, а при необходимости направлены на дальнейшую обработку в соответствующие посольства и консульские учреждения Кыргызской Республики за рубежом и ответственным сотрудникам министерства.

Запуск указанного центра существенно облегчит процесс получения консультаций консульско-правового характера как для граждан КР, так и для иностранцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314498/
просмотров: 375
Версия для печати
Материалы по теме
Более 20 колоний посетили работники МИД, где отбывают наказание кыргызстанцы
В центре «Сахарово» в Москве находятся 93 кыргызстанца, в том числе 6 женщин
МИД: Численность кыргызстанцев в России сокращается
В Бишкеке состоялись кыргызско-российские межмидовские политические консультации
Двоих кыргызстанцев выдворили из Коми. Нарушили миграционное законодательство
Россия ужесточает правила пребывания иностранцев на своей территории
Граждан Кыргызстана среди пострадавших при авиаударах в Иране нет — МИД
КР выразила обеспокоенность угрозой эскалации конфликта между Ираном и Израилем
Иманалиев, Карабаев, Кулматов. Кого еще наградили по случаю 80-летия МИД КР
МИД КР отмечает 80 лет. Президент поблагодарил ветеранов дипломатической службы
Популярные новости
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
&laquo;Живу в&nbsp;лесу, готова совершить суицид&raquo;. Женщина обратилась к&nbsp;Садыру Жапарову «Живу в лесу, готова совершить суицид». Женщина обратилась к Садыру Жапарову
Штормовое предупреждение. С&nbsp;15&nbsp;декабря в&nbsp;Кыргызстане резко похолодает Штормовое предупреждение. С 15 декабря в Кыргызстане резко похолодает
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Бизнес
БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в&nbsp;центрах продаж и&nbsp;обслуживания MEGA БЕСПЛАТНЫЕ NFC-стикеры в центрах продаж и обслуживания MEGA
&laquo;Доброцен&raquo; расширяет свое присутствие в&nbsp;Кыргызстане «Доброцен» расширяет свое присутствие в Кыргызстане
Микрозаработок в&nbsp;криптовалюте: как начать с&nbsp;Telegram-ботов Tap2Earn Микрозаработок в криптовалюте: как начать с Telegram-ботов Tap2Earn
СУПЕРАКЦИЯ от&nbsp;Saima: Подключайте &laquo;Премиум 500 + О!TV&raquo; всего за&nbsp;750 сомов в&nbsp;месяц СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайте «Премиум 500 + О!TV» всего за 750 сомов в месяц
17 декабря, вторник
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 17 декабря. Что показывают датчики Загрязнение воздуха в Бишкеке на 17 декабря. Что показы...
18:16
Садыр Жапаров: Премия «Мейкин» — инвестиция в будущее журналистики
17:42
МИД Кыргызстана запускает круглосуточный центр обработки обращений граждан
17:40
Спецслужбы задержали иностранцев, наладивших незаконный миграционный канал
17:31
Решение кабмина: запрет на ввоз в Кыргызстан цемента снят