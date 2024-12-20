Выбираем наряд на Новый год. Советы от модельера и астролога

Приближается Новый год, а значит нас ожидают праздничные застолья и корпоративы. Китайцы считают, что правильно подобранный наряд на этот праздник может привлечь удачу и положительную энергию. Как же выбрать стильный подходящий наряд? Редакция 24.kg посоветовалась со стилистом и астрологом.

Советы по выбору цвета

Грядущий, 2025-й, будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Последний раз его отмечали 60 лет назад — в 1965-м.

Символика года подсказывает использовать ткани и текстуры, которые ассоциируются с элегантной, таинственной и изящной змеей. Астрологи рекомендуют подбирать наряды зеленого ​​цвета и его оттенков: хаки, мятного, изумрудного и оливкового.

Наряды с принтами, имитирующие змеиные узоры, или элементы из кожи стоит приберечь для другого случая.

Как отмечает американский модный журнал Vogue, осенью-2024 популярными оттенками зеленого были olive green (оливковый) и avocado green (авокадо-зеленый). Истинные ценители моды могут включить их в свою палитру при выборе образа.

Советы астролога

По словам астролога Лолы Усмановой, 2025 год наступает в феврале, а не в ночь с 31 декабря на 1 января. Изучив натальную карту, она выделила три цвета.

«В этот день сильные планеты — Меркурий и Юпитер, это Солнце, поэтому я рекомендую Новый год встречать в зеленых, желтых и золотых оттенках», — отметила астролог.

Она посоветовала избегать нарядов в красных оттенках.

Золото можно использовать в разных комбинациях, сочетая различные элементы гардероба.

Желтый цвет, символизируя солнечную энергию, может наполнить наступающий год оптимизмом и радостью.

Любители кино могут повторить легендарный образ Кейт Хадсон из популярного ромкома нулевых «Как избавиться от парня за 10 дней». В одной из сцен фильма она предстала в ярко-желтом шелковом платье с открытой спиной.

Советы стилиста Арзу Аббасовой

«Новый год — это праздник, когда хочется нарядиться в самое красивое, хочется блистать. Если для других праздников мы покупаем более практичные вещи, которые можно надеть и в повседневной жизни, то на Новый год позвольте себе купить нарядное платье, которое вы так давно хотели», — говорит стилист.

По ее словам, в праздник выбирают платья из пайеток и бархата. Цветовая палитра включает бордо, бургунди, черный и белый.

«Но не стоит ограничиваться цветами. Если наступает год Зеленой Змеи, это не значит, что все должны быть в зеленом. Вдруг кому-то этот цвет не подходит или просто не нравится. Дайте волю своим желаниям и чувствам. Сейчас идет курс на женственность, поэтому, выбирая между костюмом и платьем, отдавайте предпочтение второму. Можно экспериментировать с силуэтами, вырезами, драпировкой и более облегающими платьями — все зависит от фигуры», — заметила Арзу Аббасова.

Что посоветовать мужчинам

Мужчинам проще: белая рубашка, черные брюки, пару аксессуаров в виде часов и ремня — и вы готовы к празднику.

Аксессуары

Сейчас популярен стиль Statement, или «Все и сразу». Это про крупные украшения, длинные подвески, массивные браслеты и кольца. С такими аксессуарами можно вытянуть даже базовое черное платье.

Стиль Statement — новое течение моды, где акцент делается на один из элементов гардероба, чаще всего на аксессуары. Его формула: база + акцентная вещь. К примеру: простое платье и массивные серьги, джинсы и яркая оранжевая кофта, черный костюм и массивная красная сумка.

Новый год — это праздник, когда можно выйти за рамки, позволить себе больше блеска и цвета. Дайте волю креативности и стилю, не бойтесь экспериментировать!