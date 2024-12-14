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Общество

Департамент кинематографии Кыргызстана хочет снять фильм по эпосу «Эр Төштүк»

Департамент кинематографии Кыргызстана хочет снять фильм по эпосу «Эр Төштүк».

Как отмечают инициаторы, экранизация произведения станет крупным проектом, выполненным по госзаказу, и обещая уровень мировых стандартов кинематографа.

из интернета
Фото из интернета. В Кыргызстане хотят снять фильм по эпосу «Эр Төштүк»

«Мы хотим снять фильм, который не будет уступать «Аватару» и «Властелину колец». Чтобы такая картина осталась будущим поколениям Кыргызстана как национальное достояние», — отметили в департаменте.

«Эр Төштүк» — кыргызский народный эпос. Его зарождение исследователи относят ко временам первобытнообщинного строя. Эпос также встречается у казахов, алтайцев, тюменских татар.

Сюжет «Эр Төштүка» строится на том, что в результате козней злых сил богатырь проваливается в подземный мир на семь лет и сражается там с различными чудовищами во имя спасения своих девяти братьев. Он побеждает этих чудовищ и возвращается на землю к верной и мудрой жене Кенжеке.

В эпосе проступают древние мифологические и космогонические верования кыргызов (например существование земного, подземного и небесного миров).

Эпос впервые записал русский тюрколог Василий Радлов, услышав его от сказителя в селении Шамшы. Позже лучший вариант представил великий сказитель Саякбай Каралаев, а произведение стало объектом научных исследований.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314220/
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