Департамент кинематографии Кыргызстана хочет снять фильм по эпосу «Эр Төштүк».

Как отмечают инициаторы, экранизация произведения станет крупным проектом, выполненным по госзаказу, и обещая уровень мировых стандартов кинематографа.

Фото из интернета. В Кыргызстане хотят снять фильм по эпосу «Эр Төштүк»

«Мы хотим снять фильм, который не будет уступать «Аватару» и «Властелину колец». Чтобы такая картина осталась будущим поколениям Кыргызстана как национальное достояние», — отметили в департаменте.

«Эр Төштүк» — кыргызский народный эпос. Его зарождение исследователи относят ко временам первобытнообщинного строя. Эпос также встречается у казахов, алтайцев, тюменских татар.

Сюжет «Эр Төштүка» строится на том, что в результате козней злых сил богатырь проваливается в подземный мир на семь лет и сражается там с различными чудовищами во имя спасения своих девяти братьев. Он побеждает этих чудовищ и возвращается на землю к верной и мудрой жене Кенжеке.

В эпосе проступают древние мифологические и космогонические верования кыргызов (например существование земного, подземного и небесного миров).

Эпос впервые записал русский тюрколог Василий Радлов, услышав его от сказителя в селении Шамшы. Позже лучший вариант представил великий сказитель Саякбай Каралаев, а произведение стало объектом научных исследований.