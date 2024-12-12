«Шире-Шерине». В Бишкеке состоялась премьера необычного спектакля

В Бишкекском городском драматическом театре прошло театральное представление «Шире-Шерине». Спектакль объединил 12 женщин и девочек с инвалидностью, которые поделились со зрителями своими историями.

Шерине — кыргызская традиция организации застолья по очереди.

В постановке женщины рассказывали свои истории одна за другой, как бы передавая эстафету. Каждая история уникальна и удивительна по-своему. Но всех участниц спектакля объединяло одно — стойкость характера и сила духа.

Интересно, что пока одна героиня рассказывала свою историю, другие выступали в роли общества. Они комментировали, осуждали, говорили то, что так часто слышат люди с инвалидностью.

В спектакле участвовал папа одной из актрис Алии Юлдашевой Эркиндик. Он рассказал свою историю родителя ребенка с особыми потребностями. Его слова «хочу, чтобы моя дочь была счастливой» растрогали публику до слез. «Я бы не хотел быть белой тростью своей дочери, я бы хотел доверить ее безопасность вам [обществу]», — обратился он к залу.

«Мои муж и дети слышат и говорят. Они знают язык жестов, но не используют. Когда я была беременна, я в тайне мечтала о том, что у меня родится глухой ребенок, и тогда мы могли бы общаться на языке жестов», — откровенно рассказывает Алия Турдиева.

Фото организаторов мероприятия. Спектакль «Шире-Шерине»

Слабовидящая девушка рассказала, как тяжело она привыкала к ходьбе с белой тростью.

«Я не хотела выходить на улицу, стеснялась палочки, но потом поняла: она дает мне свободу, с ней я могу ходит куда захочу. Однажды на улице маленький мальчик спросил у своей мамы, почему я хожу с такой длинной палкой. Его мама не знала, что ответить. Тогда ребенок сказал: «О, я знаю! Она ищет клад!» — вспоминает Матлюба Хакимова.

Но бывают и нетактичные вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются участницы постановки. «Порой задают такие странные вопросы. У меня однажды спросили, как я подношу ложку ко рту», — рассказывает девушка.

«Это представление — не просто для того, чтобы услышать истории, это импульс к действию. Это платформа для привлечения внимания к реальности, с которой сталкиваются женщины и девочки с инвалидностью, и стимул к изменениям, чтобы никто не остался позади. Инклюзия — это не просто принцип, это необходимость для построения более открытого и справедливого общества сообществ», — отметила постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьева.

Некоторые участницы подошли к своим частям пьесы с юмором. Женщина в черных очках на стуле рассказала историю, как в предвкушении чаепития целый час заваривала травяной чай, а в итоге пила кипяток, потому что забыла о заварке.

«Если бы Бог дал мне слух, я бы сошла с ума. Я привыкла жить в тишине», — пошутила другая участница.

Диана Светличная, сценаристка постановки, рассказала, что постаралась выслушать каждую участницу, и, соединив истории между собой, сохранить их собственный голос.









«Почему же родители хотят, чтобы их дети не отличались, хотят, чтобы они были как все? Почему им это так важно?» — пронеслось эхом по залу.

«Ты должен принять себя таким, какой ты есть», — завершили спектакль героини.

Фото организаторов мероприятия. Участницы спектакля «Шире-Ширине»

Постановку приурочили к Международному дню людей с инвалидностью (3 декабря) и завершению кампании «16 дней активизма против гендерного насилия». Мероприятие состоялось в Международный день борьбы за права человека (10 декабря).