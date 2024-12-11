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Общество

Опрос для определения уровня доверия граждан к местным судам проведет ВС КР

Опрос в режиме онлайн для определения уровня доверия граждан к местным судам проведет Верховный суд Кыргызстана. Об этом во время рабочей поездки в Талас сообщил председатель ВС КР Медербек Сатыев.

пресс-службы Верховного суда КР
Фото пресс-службы Верховного суда КР. Председатель ВС КР Медербек Сатыев

Он поднял ряд важных вопросов, направленных на улучшение деятельности местных судов, обеспечение справедливого судопроизводства и укрепление доверия граждан к судебной системе.

По его словам, стороны, участвующие в судебных разбирательствах, во время опроса смогут ответить на вопросы о работе судов и отношении к ним на специально разработанной платформе при поддержке проекта «Укук булагы», используя QR-код.

После обработки данных будут приняты соответствующие меры для устранения выявленных недостатков.

Он также отметил, что за два года и восемь месяцев его работы после ротации в Таласскую область ни одна жалоба на судей не поступала в Дисциплинарную комиссию.

В Таласском областном суде подняли вопрос нехватки рабочих кабинетов — пять судей вместе со своими помощниками вынуждены работать в одной комнате. Сотрудники надеются, что им тоже построят Дом правосудия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313802/
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