Сбор данных о фактах русофобии и правонарушениях мигрантами инициирует ЛДПР

В России ЛДПР предлагает запустить национальный проект по сбору данных о фактах проявления русофобии и правонарушениях со стороны мигрантов. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Луговой.
По его словам, анализ сведений позволит выработать продуктивные решения на высшем уровне. Также фракция предлагает создать спецкомиссию по вопросам миграции и будет держать тему на контроле.
Андрей Луговой также заявил, что западные спецслужбы используют миграцию для решения задачи по дестабилизации России: «заряжают» мигрантов, организовывают нелегальные коридоры и внедряют радикалов.
«Мы смогли эффективно противостоять иноагентам. Теперь важно не упустить тему с нелегалами, которые с перепрошитыми мозгами и агрессивными идеями создают угрозу нацбезопасности», — сказал он.
Депутат от ЛДПР добавил, что «на постсоветском пространстве активничает «мягкая сила» противника, в том числе направленная на создание образа России-агрессора и врага в глазах потенциальных мигрантов».
Отметим, в Госдуме рассматривают сразу несколько законопроектов, касающихся корректировки миграционной политики. Если их примут, то к концу года в России будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.