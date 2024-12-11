Сбор данных о фактах русофобии и правонарушениях мигрантами инициирует ЛДПР

В России ЛДПР предлагает запустить национальный проект по сбору данных о фактах проявления русофобии и правонарушениях со стороны мигрантов. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Луговой.

Фото РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой рассказал, что ЛДПР инициирует сбор данных о фактах русофобии и правонарушениях мигрантами

По его словам, анализ сведений позволит выработать продуктивные решения на высшем уровне. Также фракция предлагает создать спецкомиссию по вопросам миграции и будет держать тему на контроле.

Андрей Луговой также заявил, что западные спецслужбы используют миграцию для решения задачи по дестабилизации России: «заряжают» мигрантов, организовывают нелегальные коридоры и внедряют радикалов.

«Мы смогли эффективно противостоять иноагентам. Теперь важно не упустить тему с нелегалами, которые с перепрошитыми мозгами и агрессивными идеями создают угрозу нацбезопасности», — сказал он.

Депутат от ЛДПР добавил, что «на постсоветском пространстве активничает «мягкая сила» противника, в том числе направленная на создание образа России-агрессора и врага в глазах потенциальных мигрантов».

Отметим, в Госдуме рассматривают сразу несколько законопроектов, касающихся корректировки миграционной политики. Если их примут, то к концу года в России будет действовать 13 законов по борьбе с нелегальной миграцией.