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Общество

В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 7,3 тысячи случаев ОРВИ

В Кыргызстане за неделю, со 2 по 8 декабря 2024 года, зарегистрировано 7 тысяч 335 случаев ОРВИ и 1 случай гриппа. Об этом сообщает Минздрав.

По его данным, по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост на 3,8 процента.

Из всех заболевших 70,1 процента составляют дети до 14 лет.

Заболеваемость выше республиканского показателя регистрируется в городах Бишкеке и Оше, а также в Иссык-Кульской и Таласской областях.

За неделю зарегистрирован 1 случай COVID-19 — в городе Оше.

Продолжается дозорный эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями в городах Бишкеке, Оше и Токмаке.

С октября (с 40-й по 49-ю неделю) отобрано 809 образцов, из них положительными оказались 19, в том числе 15 случаев COVID-19 и 4 случая гриппа.

Мониторинг заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 по республике продолжается, эпидемиологическая ситуация находится под контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313594/
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