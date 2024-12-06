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Общество

Достойны ли бывшие спикеры Жогорку Кенеша привилегий? Опрос 24.kg

Несколько депутатов парламента Кыргызстана озаботились будущим бывших спикеров. Они придумали поправки в закон «в целях определения статуса экс-торага ЖК и закрепления за указанным лицом дополнительных прав со стороны государства».

Как поясняют разработчики, прекратившие свои полномочия торага Жогорку Кенеша как бывшие высокопоставленные официальные лица остаются важными фигурами в политической и общественной жизни Кыргызской Республики. Они активно участвуют «в различных мероприятиях, в том числе на международном уровне, играют существенную роль в поддержании стабильности и развития страны».

Законопроектом предлагают предоставить экс-торага ЖК и его супруге (супругу) право на получение дипломатического паспорта, бесплатные медицинские услуги, бесплатное пользование залами для официальных лиц и делегаций аэропортов, железнодорожных вокзалов и станций.

  • Напомним, ряд привилегий в Кыргызстане предоставляется только экс-президентам республики. Но из пяти бывших глав государств такой статус есть только у двоих — Розы Отунбаевой и Сооронбая Жээнбекова.

Кстати, бывших спикеров Жогорку Кенеша гораздо больше, и не все они достойно покинули свои должности. Кое-кто даже оказался осужденным и отсидел срок в тюрьме.

Достойны ли бывшие спикеры Жогорку Кенеша привилегий?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313363/
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