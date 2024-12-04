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Общество

Вторжение в Россию или Беларусь для НАТО было бы безрассудством — генсек ОДКБ

«Если гипотетически представить вторжение в западную часть России или Беларуси, то со стороны НАТО это было бы абсолютным безрассудством», — заявил сегодня на пресс-конференции Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, «безусловно, в организации мы внимательно следим за ситуацией в восточноевропейской части зоны ответственности ОДКБ и видим продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам России и Беларуси».

«В целом геополитическая турбулентность не может исключить никакие сценарии. Тем не менее в ядерную доктрину РФ внесли очень серьезные изменения, а испытания гиперзвукового оружия в боевых условиях, такого как «Орешник», на сегодня не имеющего аналогов в мире, не могут не учитываться потенциальными противниками», — заключил генсек.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят шесть стран — Россия, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Казахстан. В последнее время Армения ограничила свое участие в мероприятиях и учениях ОДКБ. В Ереване также заявляли, что могут рассмотреть вопрос о выходе из организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313128/
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