«Если гипотетически представить вторжение в западную часть России или Беларуси, то со стороны НАТО это было бы абсолютным безрассудством», — заявил сегодня на пресс-конференции Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, «безусловно, в организации мы внимательно следим за ситуацией в восточноевропейской части зоны ответственности ОДКБ и видим продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам России и Беларуси».

«В целом геополитическая турбулентность не может исключить никакие сценарии. Тем не менее в ядерную доктрину РФ внесли очень серьезные изменения, а испытания гиперзвукового оружия в боевых условиях, такого как «Орешник», на сегодня не имеющего аналогов в мире, не могут не учитываться потенциальными противниками», — заключил генсек.

В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят шесть стран — Россия, Таджикистан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Казахстан. В последнее время Армения ограничила свое участие в мероприятиях и учениях ОДКБ. В Ереване также заявляли, что могут рассмотреть вопрос о выходе из организации.