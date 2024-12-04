Кыргызстанца-героя, спасшего людей из пожара в Екатеринбурге, депортировали

Кыргызстанца-героя Султана Абдумаликова, спасшего людей из пожара в Екатеринбурге, депортировали из России. Об этом сообщают СМИ.

Фото «Азаттыка». Кыргызстанца-героя Султана Абдумаликова, спасшего людей из пожара в Екатеринбурге, депортировали из РФ

Уточняется, что гражданина КР, который спасал людей во время пожара в одной из больниц Екатеринбурга, выслали из РФ из-за проблем с документами.

Напомним, Султан Абдумаликов 18 ноября помогал эвакуировать людей из горящей поликлиники № 2 в Екатеринбурге. После своего героического поступка он попал в больницу из-за отравления дымом, а затем и в поле зрения правоохранителей. В итоге мужчину выслали из-за проблем с документами.

У кыргызстанца четверо детей. Он посетовал, что теперь не может найти достойную работу, так как попал в черный список у работодателей из-за нарушения законов России.

По словам мужчины, полицейские, которые занимались его делом, отнеслись сочувственно к его проблеме и выразили уважение в связи с героическим поступком, однако решение все-таки было принято не в его пользу. Гражданин КР также добавил — до последнего был уверен, что сможет остаться в РФ, так как ему нужно было лишь оформить трудовой договор.