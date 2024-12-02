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Общество

Препарат, созданный «Росатомом» для онкобольных, впервые применили в Казахстане

Препарат, созданный «Росатомом» для лечения онкобольных, впервые применили в президентской клинике Казахстана. Об этом сообщили в «Атом медиа».

«Атом медиа»
Фото «Атом медиа»

Отмечается, что уникальный препарат способен эффективно снижать болевой синдром и с минимальными побочными явлениями уменьшать распространение костных метастазов.

Для специалистов и врачей Центра ядерной медицины больницы Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан российские специалисты провели мастер-класс по его применению.

Радионуклидная терапия препаратом «Самарий 153Sm Оксабифор» применяется в онкологии с целью стойкого снижения интенсивности болевого синдрома, вызванного наличием метастатического поражения костей, а также для торможения роста метастазов злокачественных новообразований.

После введения данный препарат избирательно накапливается в костных метастазах. Его локальное облучение изнутри воздействует на раковые клетки (или воспалительный очаг и окружающие его нервные окончания), подавляя опухолевую инфильтрацию и обеспечивая обезболивание.

Практика применения препарата показала его высокую эффективность. У 78,8 процента пациентов отмечено снижение болей в течение трех и более месяцев и улучшение качества жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312845/
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