22:19
USD 86.80
EUR 91.17
RUB 0.82
Общество

Уполномоченные органы ЕАЭС обсудили формирование общих энергетических рынков

На заседании совета руководителей уполномоченных органов государств — членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики главы энергетических ведомств стран союза рассмотрели актуальные вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов для их вынесения на предстоящее заседание совета Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщили в ЕЭК.

Стороны также обсудили предоставление руководству государств ЕАЭС докладов о ходе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов и перспективы дальнейшей работы в рамках общего рынка электроэнергетики.

«Формирование общих энергетических рынков — важнейшее направление евразийской интеграции. Российская сторона, в частности, Министерство энергетики, делает все необходимое для их поэтапного формирования на основе взаимной выгоды государств — членов Евразийского экономического союза», — сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312818/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Мониторинг субъектов естественных монополий в ЕАЭС проведут в 2025 году
ЕЭК провела мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС: как дела в Кыргызстане
Объем строительных работ в странах ЕАЭС увеличился: лидирует Кыргызстан
ЕЭК прогнозирует замедление экономической активности в Кыргызстане
Россия просит ЕЭК установить тарифную льготу на ввоз в страну сливочного масла
Внешний долг по ЕАЭС на суммарной основе сократился на $34 миллиарда — ЕЭК
Анализ рынков фармацевтики, косметики и маркетплейсов проведут в странах ЕАЭС
Общие подходы в странах ЕАЭС ускорят вывод на рынок новых лекарств — ЕЭК
ЕАЭС обнулил ввозные пошлины на отдельные виды сырья с содержанием драгметаллов
В Стамбуле обсудили транспортную интеграцию Евразии
Популярные новости
Сын бывшего президента&nbsp;КР представил свою картину на&nbsp;выставке в&nbsp;Шотландии Сын бывшего президента КР представил свою картину на выставке в Шотландии
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды
Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и&nbsp;цены Кинотеатры Бишкека. Адреса, телефоны, сайты и цены
Бизнес
Новогодний депозит от&nbsp;MBANK с&nbsp;рекордной ставкой 16&nbsp;процентов Новогодний депозит от MBANK с рекордной ставкой 16 процентов
MEGA улучшила покрытие сети на&nbsp;главной туристической трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Каракол MEGA улучшила покрытие сети на главной туристической трассе Бишкек — Каракол
НПС &laquo;Элкарт&raquo; предупреждает: мошенники активизировались! НПС «Элкарт» предупреждает: мошенники активизировались!
Пользуйся приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;получи шанс выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ СОМОВ! Пользуйся приложением «Мой О!» и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!
2 декабря, понедельник
22:00
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую и...
21:24
Уполномоченные органы ЕАЭС обсудили формирование общих энергетических рынков
21:15
В Сузаке воспитатель избила малышей. Милиция ведет проверку
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 декабря: без осадков
20:38
В аэропорту ОАЭ задержан 31 гражданин Узбекистана