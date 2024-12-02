Уполномоченные органы ЕАЭС обсудили формирование общих энергетических рынков

На заседании совета руководителей уполномоченных органов государств — членов Евразийского экономического союза в сфере энергетики главы энергетических ведомств стран союза рассмотрели актуальные вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов для их вынесения на предстоящее заседание совета Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщили в ЕЭК.

Стороны также обсудили предоставление руководству государств ЕАЭС докладов о ходе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов и перспективы дальнейшей работы в рамках общего рынка электроэнергетики.

«Формирование общих энергетических рынков — важнейшее направление евразийской интеграции. Российская сторона, в частности, Министерство энергетики, делает все необходимое для их поэтапного формирования на основе взаимной выгоды государств — членов Евразийского экономического союза», — сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.