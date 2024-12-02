В Кыргызстане увеличивается число лиц с инвалидностью, охваченных занятостью. Об этом сообщила министр труда, социального обеспечения и миграции Жылдыз Полотова на форуме «Инклюзивное трудоустройство лиц с инвалидностью в КР».

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов отметил, что обеспечение равных возможностей для людей с особыми потребностями — это показатель зрелости общества, и государство должно создавать условия для их полноценного участия в жизни страны.

По словам Жылдыз Полотовой, в республике насчитывается более 217 тысяч людей с инвалидностью, из них около 29 тысяч — экономически активные граждане. С начала года трудоустроено и направлено на профобучение более 500 граждан с инвалидностью. Число граждан с инвалидностью, открывших свой бизнес в рамках программы «Социальный контракт», превысило 1,8 тысячи.

Глава ведомства добавила, что работодатели сталкиваются с препятствиями при приеме на работу людей, нуждающихся в особом отношении, потому как это требует дополнительных затрат, ремонта рабочего места и решения других вопросов.

«Инклюзивная занятость — это не только вопрос справедливости, это разумная инвестиция в построение устойчивой экономики и сплоченного общества. Устраняя барьеры и создавая возможности для людей с инвалидностью, мы можем раскрыть богатый неиспользованный потенциал, который принесет пользу всем», — сказала заместитель постоянного представителя ПРООН в КР Моника Ризал.