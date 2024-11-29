МИД: Численность кыргызстанцев в России сокращается

Министерство иностранных дел предоставило 24.kg статистику о численности граждан Кыргызстана, находящихся в России, за последние годы.

Согласно данным, полученным из компетентных органов РФ, численность мигрантов из КР постепенно сокращается.

В 2020-м в России находилось 596 тысяч 253 кыргызстанца, в 2021 году их число увеличилось до 680 тысяч 599. Однако начиная с 2022-го наблюдается снижение: в этом году численность составила 587 тысяч 89 человек, в 2023-м — 408 тысяч 448, а в первом полугодии 2024-го — 350 тысяч 916.

Отметим, в последние годы миграционное законодательство РФ претерпело значительные изменения. В 2025-м они коснутся десятков тысяч граждан КР. Введение новых ограничений на пребывание и контроль за трудовой деятельностью иностранцев требуют от мигрантов повышенного внимания к соблюдению всех норм. В России сейчас проживает более 411 тысяч граждан Кыргызстана, что значительно меньше, чем раньше, когда их число превышало 800 тысяч человек.

Напомним, в октябре Государственная дума приняла пакет законов, направленных на ужесточение миграционной политики. А 15 ноября появилось сообщение о том, что члены фракции «Новые люди» хотят внести законопроект о введении так называемого «мигранта ID».