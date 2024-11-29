В Москве открылось представительство ГИК Кыргызстана

В Москве открылось представительство Государственной ипотечной компании Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Жылдыз Бекбаева.

По ее данным, в павильоне КР на ВДНХ представитель компании начал прием соотечественников, предоставляя консультации и помощь. Прием граждан осуществляется в рабочие дни с 11.00 до 18.00.

Напомним, что в соответствии с указом президента Садыра Жапарова с 15 апреля этого года начал действовать механизм «Долевое строительство». Он предоставляет возможность мигрантам, работающим за границей, получить государственную ипотеку.

В настоящее время по всей стране строится более 40 тысяч квартир.