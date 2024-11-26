Мамбет Мамакеев и Эрнст Акрамов: два гения, одна эпоха

24 ноября не стало выдающегося хирурга Мамбета Мамакеева, а спустя два дня, 26 ноября, ушла из жизни еще одна легенда отечественной медицины — Эрнст Акрамов. Их имена навсегда останутся в истории кыргызского здравоохранения.



Мамбет Мамакеев и Эрнст Акрамов — два великих хирурга, чья работа спасла тысячи жизней.



Так случилось, но более 40 лет их взаимоотношения были напряженными: конфликт, начавшийся в конце 1980-х, стал одной из самых обсуждаемых тем в медицинском сообществе.



В марте 2023 года в этой истории недопонимания и взаимных обид наконец была поставлена точка. Мамбет Мамакеев сделал первый шаг и позвонил Эрнсту Акрамову, предложив встретиться. Этот момент стал важным не только для двух светил медицины, не только для всей хирургической школы Кыргызстана, а для нас всех. Встреча прошла в теплой обстановке: Мамакеев подарил Акрамову чапан, они вспомнили прошлое и показали пример, что прощать можно и нужно всегда.

Фото из интернета

Их уход с разницей в два дня теперь кажется очень символичным. Эти люди до последнего вздоха оставались верными своему делу, своей миссии. Их мудрость — всем пример: даже в самые сложные моменты, в казалось бы бескомпромиссных ситуациях, всегда можно найти путь к примирению.

Вечная память двум великим врачам.