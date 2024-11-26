Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с официальным визитом прибыл в Берлин

Президент Садыр Жапаров с официальным визитом прибыл в столицу Федеративной Республики Германия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.





У трапа самолета была расстелена ковровая дорожка и выстроена рота почетного караула. Садыра Жапарова встретил заместитель руководителя протокола Министерства иностранных дел ФРГ Фолькер Тиммерман и другие официальные лица.

Запланированы двусторонние переговоры президента Садыра Жапарова с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем.

Стороны обсудят весь комплекс кыргызско-германского двустороннего сотрудничества и перспективы их развития, а также обменяются мнениями по вопросам регионального и международного характера. Кроме того, глава государства проведет встречу с представителями германского бизнеса.