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Общество

Скончался известный хирург, профессор Мамбет Мамакеев

На 98-м году жизни скончался известный хирург, профессор, Герой Кыргызстана Мамбет Мамакеев.

Он родился 1 октября 1927 года. 68 лет стоял у операционного стола. В его практике более 30 тысяч уникальных операций. В мире Мамбет Мамакеев единственный хирург, который оперировал и в преклонном возрасте. Профессор отдал хирургии 68 лет. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Доктор возглавлял кафедру госпитальной хирургии в Кыргызской государственной медицинской академии.

Мамбет Мамакеев — автор более 250 научных работ, подготовил десятки докторов и кандидатов медицинских наук.

Награжден орденами «Манас» и другими государственными наградами.

Редакция 24.kg выражает соболезнования семье и близким покойного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312082/
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