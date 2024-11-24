Скончался известный хирург, профессор Мамбет Мамакеев

На 98-м году жизни скончался известный хирург, профессор, Герой Кыргызстана Мамбет Мамакеев.

Он родился 1 октября 1927 года. 68 лет стоял у операционного стола. В его практике более 30 тысяч уникальных операций. В мире Мамбет Мамакеев единственный хирург, который оперировал и в преклонном возрасте. Профессор отдал хирургии 68 лет. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Доктор возглавлял кафедру госпитальной хирургии в Кыргызской государственной медицинской академии.

Мамбет Мамакеев — автор более 250 научных работ, подготовил десятки докторов и кандидатов медицинских наук.

Награжден орденами «Манас» и другими государственными наградами.

Редакция 24.kg выражает соболезнования семье и близким покойного.