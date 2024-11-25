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Общество

Санитарно-бактериологическую лабораторию построят в Кербене: объявлен тендер

Санитарно-бактериологическую и санитарно-гигиеническую лаборатории построят в Кербене. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Джалал-Абадское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое объявило тендер на закупку работ для реализации строительства санитарно-бактериологической и санитарно-гигиенической лаборатории в городе Кербен Аксыйского района.

Планируемая сумма затрат — 49 миллионов  466 тысяч 81 сом. Метод закупок — неограниченный.

Заявки принимаются до 5 декабря 2024 года.

Согласно плану, объект должен быть построен в течение девяти месяцев со дня подписания контракта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312072/
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