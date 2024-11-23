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Общество

Кыргызстан и РФ создадут международный производственно-фармацевтический кластер

Кыргызстан и РФ создадут международный производственно-фармацевтический кластер. Об этом сообщает российский отраслевой портал «Фармпром».

Отмечается, что в КР планируется реализация масштабного международного проекта по созданию производственно-фармацевтического кластера «Парк наук о жизни». Проект предполагает возведение высокотехнологичных объектов для производства медицинских изделий, препаратов и вакцин.  

Инициаторами проекта выступают Минздрав КР и Международный конгресс промышленников и предпринимателей.  

Реализация проекта планируется в два этапа: строительство медицинского склада и производство одноразовых медицинских изделий; выпуск гормональных препаратов, вакцин и противоопухолевой продукции, ориентированной на экспорт в Кыргызстан, страны СНГ, Центральной Азии и другие регионы.

Создание «Парка наук о жизни» открывает новые перспективы для КР, привлекая инвестиции и инновации в приоритетную сферу здравоохранения, говорится в публикации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312003/
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